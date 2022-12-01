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01 Aralık 2022 Perşembe 17:10:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 17:10:00

BM, 2023 yılı için 51,5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM), 2023 yılı için 51,5 milyar dolarla şimdiye kadarki en yüksek insani yardım çağrısında bulundu.

BM'nin 2023 Küresel İnsani Yardım Genel Taslağı'na göre gelecek yıl, insani yardım yapılacak kişi sayısının 2022'ye göre 65 milyon kişi artarak 69 ülkede yaklaşık 339 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gelecek yıl insani yardım için ihtiyaç duyulan miktarın bu yılın başına göre yüzde 25'lik artışla 51,5 milyar doları bulması bekleniyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, "Bu yılki olağanüstü gelişmeler 2023'e sıçradığı için insani ihtiyaçlar şaşırtıcı derecede yüksek." ifadesini kullandı.

Ukrayna'daki savaş, salgın ve iklim krizi nedeniyle de ihtiyaçların arttığına değinen Griffiths, zor durumda olan insanlar için BM'nin bu çağrısının önemine dikkati çekti. Griffiths, 2023'ün bir dayanışma yılı olmasını da diledi.

Taslağa göre, 2022'nin sonuna kadar 53 ülkede en az 222 milyon kişi şiddetli gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalacak.

2023'te ise 37 ülkede 45 milyon kişi açlık tehlikesi yaşayacak.

Genel sağlık durumu ise Kovid-19, maymun çiçeği, vektörel hastalıklar ile Ebola ve kolera salgınından dolayı tehlikede olacak.

Bu yıl insani yardım kuruluşları yardıma en muhtaç 157 milyon kişiye destek sağladı.

Etiketler : bm insani yardım kaçak içki
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