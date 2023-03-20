Bloomberg HT muhabirinin algı operasyonu ifşa oldu... Söylediği her şey yalan çıktı!

Türkiye, Kahramanmaraş'taki depremlerin yaralarını sararken bazı medya grupları yalan haber üzerinden algı operasyonunu sürdürüyor. Depremden etkilenen bölgelerde yapılan faaliyetleri görmezden gelen Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca, yalan habere ve skandal bir paylaşıma imza attı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU YALANLARINA ALET ETTİ

Muhabir Cemre Nur Karaca deprem bölgesinde yaptığı yayında afetzede vatandaşları devleti kötülemek için kullandı.

Yaptığı yayını sosyal medya hesabından paylaşan muhabir Karaca, "Adı Belinay daha 11 yaşında. Gaziantep Nurdağı'na bağlı Keçikuyu köyünde yaşıyor. 3 ablasının cansız bedenini çıkarmışlar o enkazlardan. Okula gidemiyor, sağlıklı beslenemiyor çaresizce konteyner bekliyor. Depremden 1 ay geçmiş hala adım atan yok." ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK BELİNAY GERÇEKLERİ TEK TEK ANLATTI

Belinay isimli küçük kızı yalanlarına ortak etmek isteyen Karaca'nın yaptığı paylaşımın tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı.

A Haber'e konuşan Belinay, "Bir tane kadın böyle bir yerde dur bende senin fotoğrafını çekeyim dedi. İşte beni paylaşmışlar, yalan yanlış şeyler. Yaşımı bile yanlış yazmışlar. Ben 11 yaşında değilim ben 8 yaşındayım. Çok yanlış şeyler yazmışlar. Benim ablam ölmedi. Ben okuyorum çok yanlış yazmışlar. Bir de benim sağlıksız beslendiğimi yazmışlar. Hepsi yanlış hepsi yanlış." ifadelerini kullanarak gerçekleri açıkladı.

"BU YIKILAN EV ZATEN BİZİM DEĞİL BAŞKASININ EVİ"

Belinay'ın annesi ise yaptığı açıklamada "Bu yıkılan ev zaten bizim değil başkasının evi. Kimse ölmedi çocuklarımdan niye böyle yapıyorlar. Niye böyle yalan söylüyorlar ki devletimden çok razıyım." dedi.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla hedef okları muhabir Cemre Nur Karaca döndü. Karaca bunun ardından sosyal medyadaki paylaşımını silmek zorunda kaldı.