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18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:31:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 10:40:00

Başkan Erdoğan: Azerbaycan yalnız değil

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Başkan Erdoğan'dan ‘Ayağını denk al' uyarılarına rağmen saldırganlığı sürdüren Ermenistan'a mesaj: “Azerbaycan'ı yalnız bırakmayız.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nde kıldı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ermenistan’ın yaptığı saldırılara ilişkin şunları kaydetti: “Ermenistan işgalci. Dağlık Karabağ işgal altında. Minsk üçlüsü 25-30 yıldır bu işi masada bırakmıştır. Biz kardeş Azerbaycan’ı kesinlikle yalnız bırakmayız, sonuna kadar da desteğimizi vereceğiz. Dün gelen Azer heyet savunma bakanım ve kuvvet komutanlarımızla etraflıca görüşmeler yaptı.”

LİBYA: “Libya’da hangi sorumluluğu aldıysak aynen devam ettireceğiz. Yeni bir anlaşmayı da BM’yi de devreye sokmak suretiyle yapmak üzereyiz. Mısır’ın burada attığı adımlar, özellikle darbeci Hafter’in burada yer alması bir defa illegal bir sürecin içinde olduğunu gösteriyor.”

KIDEM TAZMİNATI: “Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak doğru değil.”

KURBAN BAYRAMI: “Bayram için kısıtlama biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacak.”

‘TEPKİLER BİZİ BAĞLAMIYOR’

“Gençlik yıllarımızın hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz için mutluyuz” diyen Erdoğan, Ayasofya için gelen tepkilere şu yanıtı verdi: “Hiçbirisi bizi bağlamaz. Bu iç egemenlik meselemizdir. Kimse ‘Bu siyasi bir retorik’ gibi basit yaklaşımlar içine girmesin. 24 Temmuz’daki ilk namaz için tüm tedbirler alındı. 1000 ila 1500 civarında cemaat oluşabilecek. Davetlilerin içerisinde bayanlar da olacak.”   

BLOOMBERG: ERDOĞAN, BATI’YA MEYDAN OKUYOR

ABD merkezli Bloomberg, “Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel bir güç olması için Batı’ya meydan okuyor” başlığıyla bir yazı yayımladı. Yazıda, “Erdoğan’ın Ayasofya’yı ibadete yeniden açması, Türkiye’nin küresel sahnede Müslüman güç olarak rolünü yeniden kurma misyonunun taç sembolü olacak” denildi. Erdoğan’ın, ülkesini uluslararası prestijle bölgesel bir güce dönüştürdüğü belirtilerek şunlar kaydedildi: “Libya’da Türk müdahalesi, BM tarafından onaylanan bir hükümeti kurtardı. AB açısından, Türkiye’nin göçmenlerin Avrupa’ya akışına karşı bir tampon olarak rolü, Doğu Akdeniz’deki gaz araştırmaları üzerinde ticari yaptırımlar uygulanmasını çok riskli hale getirdi. Gerçek şu ki AB, Türkiye söz konusu olduğunda dişsiz bir aslan. Ve Erdoğan bunu epeydir anlamış durumda.” 

“PUTİN’LE ERDOĞAN BİRBİRİNE BENZİYOR”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’da yayın yapan Avtoradio radyosuna röportaj verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, görüşmeleri esnasında sorunları somut bir biçimde ortaya koyduğunu belirten Peskov şöyle devam etti: “Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bu bakımdan birbirlerine benziyorlar. Bu nedenle çok güç ve karmaşık durumlarda dahi çözüm elde edebiliyorlar. Hem Putin hem de Erdoğan dediklerinin sorumluluğunu alıyorlar, belirleyici ve hızlı kararlar alabiliyorlar.” 

(Akşam)

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