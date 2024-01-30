VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Blinken: Ortadoğu'da 1973'ten bu yana en tehlikeli dönemi yaşıyoruz
CHP'de çatlak! Partinin belirlediği başkan adayına protesto
Kanada'dan Türkiye kararı! Kısıtlamalar kalktı
Merkez Bankası'ndan TL hamlesi: Kur korumalı hesaplarda yeni dönem başladı
Texas'ta ulusal muhafızlar bu hafta da görev başında
Katar Başbakanı Al Sani, Hamas'a esir takası önerisi ileteceklerini söyledi
30 Ocak 2024 Salı 05:19:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 05:19:00

Blinken: Ortadoğu'da 1973'ten bu yana en tehlikeli dönemi yaşıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye-Ürdün sınırında Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunarak, 'Ortadoğu'da 1973'ten bu yana en tehlikeli dönemi yaşıyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya kadarki süreci,"1973'ten bu yana bölgede (Ortadoğu'da), şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik." sözleriyle tanımladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak basın toplantısı düzenleyen Blinken, 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarıyla başlayan ve İsrail'in saldırılarıyla iyice tırmanan gerilimin bölgede ciddi bir tansiyon biriktirdiğini vurguladı.

ABD'li bakan, son 3 ayda bölgede yükselen tansiyonu, "Şu anda Ortadoğu'da inanılmaz istikrarsız bir dönem yaşıyoruz. 1973'ten bu yana bölgede, şu an karşı karşıya kaldığımız kadar tehlikeli bir dönem görmedik." sözleriyle özetledi.

Gerilimin bölge geneline yayılmasını istemediklerini ifade eden Blinken, bununla birlikte Amerikan kuvvetlerini ve çıkarlarını korumak için gereken her şeyi yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

ABD GÜÇLERİNE YÖNELİK İHA İLE DÜZENLENEN SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden, önceki gün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti. Daha sonra Pentagon, yaralıların sayısının 40'ın üzerinde olduğunu açıklamıştı.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : suriye saldırısı ortadoğu krizi ürdün-amerika ilişkisi
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu

Erkek sanatçıların estetik yaptırmasıyla ilgili konuştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Kızıl saçlarından vazgeçti

Kızıl saçlarından vazgeçti
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX