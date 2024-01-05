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Blinken İstanbul'da
05 Ocak 2024 Cuma 19:17:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 19:17:00

Blinken İstanbul'da

Kaynak: IHA

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, diplomatik temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi. Blinken'ı taşıyan, ABD'ye ait Boeing C-32A tipi özel uçak akşam saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'nda bulunan VIP terminaline iniş yaptı. Güvenlik önlemleri eşliğinde terminalden ayrılan Blinken'ın, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Blinken'ın ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme yapması öngörülüyor.

Etiketler : ABD İstanbul blinken
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