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16 Şubat 2023 Perşembe 21:47:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 21:47:00

"Bizimle son çorbalarını paylaşmalarını unutmayacağız" İsviçreli ekipten duygulandıran açıklama

Kaynak: İHA

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İsviçreli ekipten duygu dolu açıklama geldi. Ekip, "Bizimle son çorbalarını paylaşmalarını unutmayacağız" açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönen İsviçreli arama-kurtarma ekibi üyesi Monika Suter, deprem bölgesinde tanık oldukları olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizimle son çorbalarını paylaşmalarını unutmayacağız" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye giderek arama-kurtarma çalışmalarına katılan uluslararası ekipler ülkelerine dönüyor. Türkiye'den ülkelerine gelen İsviçreli ekipte bulunan Monika Suter, İsviçre medyasına açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde köpeği Nukka ile yaklaşık 1 hafta boyunca çalışmalara katıldığını söyleyen Suter, "İnsanların gözlerindeki çaresizlik içinde bizimle son çorbalarını paylaşarak teşekkür etmeleri beni çok etkiledi. O anları hiç unutmayacağım" dedi.

PANKARTLARLA KARŞILANDILAR

Zürih Havaalanı'nda İsviçre'de yaşayan Türkler tarafından üzerinde "Teşekkürler" ve "Gerçek kahramanlar sizlersiniz" yazılı pankartlarla karşılandıklarını ifade eden Suter, "İnsanların gözyaşları içinde teşekkür etmeleri bizi çok duygulandırdı" açıklamasında bulundu. Deprem bölgesinde hemşire olarak çalıştığını da sözlerine ekleyen Suter, "Ekip olarak 5 kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardık. Depremden bir hafta sonra bir kadının sağ olarak çıkarılması kış şartları göz önüne alındığında olağanüstü bir durum" dedi.

Etiketler : DEPREM İSVİÇRE KAHRAMANMARAŞ

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