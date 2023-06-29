Biz bu İsveç'i savunmayız

Biz bu İsveç'i savunmayız

NATO'ya üyelik için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te, yine Kuran-ı Kerim yakıldı. Duruma tepki gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bu tarz eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır" dedi.

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayına ihtiyaç duyan İsveç, Litvanya'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi yine provokasyona ev sahipliği yaptı. İsveç polisi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stockholm Cami önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin verdi. Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini engellemede de istenilen adımları atamayan ülkede iki hafta önce Yüksek Mahkeme Kur'an-ı Kerim yakılmasını engelleyen uygulamanın hak ihlali olduğuna karar vermişti.

POLİS KORUMAYA ALDI

Irak asıllı Salwan Momika, polis koruması eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i ayaklarının altına aldıktan sonra yaktı. Bu yılın başlarında Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an yakma başvurusu reddedilen Momika'nın talebi idare mahkemesi onaylanmıştı. Polis sözcüsü Helena Boström Thomas, Momika'nın ifade özgürlüğü nedeniyle başvurusunun reddedilemeyeceğini söylemişti. Tepki çeken eylem sonrası İsveç polisi, Momika hakkında nefret söylemi soruşturması başlatıldığını duyurdu.

BU İSVEÇ'İ SAVUNMAYIZ

Sosyal medyadaki yorumlarda TSK'nın "Peygamber Ocağı" olduğu vurgulanarak, "NATO'da Kuran'a saldırılara göz yuman İsveç'i mi savunacağız" denildi.

İsveç daha önce ırkçı Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç başbakanı Ulf Kristersson, 'İfade özgürlüğü demokrasinin temel parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması uygun olduğu anlamına gelmez' demişti.

RUSYA'DA KUR'AN YAKMAK SUÇ

Dağıstan'DA Derbent cami'sini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'e Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Putin, "Kur'an, Müslümanlar için kutsaldır. Rusya'da bu tür eylem anayasaya göre suçtur" dedi.

'EYLEMLERE GÖZ YUMMAK SUÇA ORTAK OLMAKTIR'

İsveç'in skandal kararına tepki gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bunagöz yummak suça ortak olmaktır" dedi. Adalet bakanı Yılmaz Tunç da, "İnsanların kutsallarına hakaret ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsveç makamlarının Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz" İfadelerini kullandı.