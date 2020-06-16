Bitlis'te PKK/KCK'ya yönelik operasyon
Kaynak: AA
Bitlis'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, teslim olan ve yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri, teşhisleri ve tanık beyanları doğrultusunda, "PKK/KCK'ya üye olmak" ile "örgüte yardım ve yataklık etmek" suçunu işleyenlere yönelik il merkezi ile Ahlat ve Hizan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 6 akıllı cep telefonu, tuşlu cep telefonu, 7 sim kart, kitap, 2 CD, 2 hafıza kartı, taşınabilir sabit disk, 4 DVD, 1 Amerikan doları ve 4 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
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