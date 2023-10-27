VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den İsrail'e iletişimin kesilmesi tepkisi
"Gazze'de iletişimin kesilmesinin amacı katliamı gerçekleştirmektir"
Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi çağrısı
BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü
27 Ekim 2023 Cuma 10:15:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 10:15:00

Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 26 Ekim'de ilçeye bağlı Süttaşı köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 6 şarjör, tüfek mekanizması, 3 bin 517 fişek ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.

Etiketler : bitlis silah mühimmat yaşam malzemeleri terör örgütü pkk
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
Ayrıldılar

Ayrıldılar
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX