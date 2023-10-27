Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Bitlis kırsalında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, 26 Ekim'de ilçeye bağlı Süttaşı köyü kırsalına operasyon düzenlendi.

Terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeklere ait 6 şarjör, tüfek mekanizması, 3 bin 517 fişek ve yaşam malzemeleri bulundu.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi.