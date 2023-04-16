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16 Nisan 2023 Pazar 19:35:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 19:35:00

Birleşmiş Milletler Sudan'da güvenlik koridoru oluşturacak

Kaynak: AA

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Sudan'da çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Birleşmiş Milletler'in (BM) insani durumlar için güvenli koridor açma önerisini kabul etti.

Sudan'da çatışan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Birleşmiş Milletler'in (BM) insani durumlar için güvenli koridor açma önerisini kabul etti.

Ordudan yapılan açıklamada, sivillerin geçmesi için Sudan saatiyle 16.00 itibarıyla ve 3 saat sürecek "güvenli yollar" açılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, isyancı milis Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) herhangi bir ihlali durumunda yanıt verme haklarını ortadan kaldırmıyor." ifadeleri kullanıldı.

HDK ise BM'nin isteği üzerine, siviller için güvenli yollar açılacağını ve 4 saatlik süre verileceğini duyurdu.

HDK, orduyu kastederek, saldırılara karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Ancak süre başladığı halde hala silah sesleri duyuluyor.

- Sudan'daki kriz

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : sudan bm güvenlik koridoru
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