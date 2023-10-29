Birleşmiş Milletler: İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanımız öldü

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 çalışanının öldüğünü duyurdu.

UNRWA'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırılarda hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarını anmak için tören düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 59 UNRWA çalışanının öldürüldüğü aktarılan açıklamada, "Öldürülen arkadaşlarımızın sayısı arttıkça her gün BM ve UNRWA için daha karanlık oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'den her saat "tarif edilemez acıların gelmeye devam ettiği" de kaydedildi.

İSRAİL'İN ADIM ADIM İŞGALİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddeti 23. gününde artarak devam ediyor.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in çeşitli askeri tesislerini bombaladıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada "Siyonistlerin sivillere karşı katliamlarına tepki olarak Askalan'ı (Aşkelon) füze bombardımanıyla bombaladık." ifadeleri kullanıldı.

İZZEDDİN EL-KASSAM TUGAYLARI'NDAN ESİRLERİ BIRAKMA ÖNERİSİ

Filistin telekomünikasyon şirketi Jawwal, Gazze'de iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğünü duyurdu.

Jawwal'ın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in şiddetli saldırıları nedeniyle 27 Ekim'den bu yana kesik olan iletişim ve internetin kademeli olarak geri döndüğü belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, elindeki esirleri bırakma karşılığında İsrail'in de hapishanelerdeki tüm Filistinli mahkumları serbest bırakmasını önerdi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik saldırılarının öfke ve üzüntüden başka bir sonucunun olmadığını" söyledi.

Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, ellerindeki esirleri serbest bırakmaları karşılığında İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli tutukluları serbest bırakmasını içeren anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik "soykırım savaşı" yürüten İsrail'e karşı tutum sergilemeleri çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetimi ve İsrail'i destekleyen Batılı ülkelerin (Gazze'deki) bu soykırım ve akan kanın sorumluluğunda ortak olduğu belirtildi.

GAZZE'DEKİ HAMİLE KADINLAR ZORLUK YAŞIYOR

İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hamile kadınlar zor şartlar altında doğum yapıyor.

AA muhabirine konuşan 46 yaşındaki Selva Zeyneddin, hamile kız kardeşinin Şifa Hastanesi'nde doğum sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

"Büyük zorluklarla Şifa Hastanesi'ne ulaşmayı başardık. Araç yok ve İsrail bombardımanı devam ediyordu" diyen Zeyneddin, doğum yapan kız kardeşine hastanede kalacak yer bulamadıklarını dile getirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin önünde basın açıklaması yapan Maruf, "Gazze, tarihe çok önemli bir not düşüyor. Halkımız özgürlük ve Mescid-i Aksa'ya doğru zafer yürüyüşünün en ön safında yer alıyor." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin, tüm dünyanın gözü önünde soykırıma ve katliama maruz kaldığını belirterek, Arap ülkelerinin liderlerine, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının son bulması için "olağanüstü toplantı" çağrısında bulundu.