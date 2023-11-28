28 Kasım 2023 Salı 18:11:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 18:11:00
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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