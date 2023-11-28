VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu duyurdu: "İBB'nin borcu yüzde 373 arttı"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme
TCG Anadolu Kocaeli'ne geliyor
Başkentte feci kaza: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek ağır yaralı
Putin'den Filistin mesajı: Meşru haklarını destekliyoruz
İşgalci İsrail yeni katliam hazırlığında: ABD'den sert uyarı!
28 Kasım 2023 Salı 18:11:00 - Güncelleme:28 Kasım 2023 Salı 18:11:00

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesi Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

ABONE OL

Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, yarın yapılacak Gazze gündemli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Etiketler : başkan erdoğan Guterres Birleşmiş Milletler gazze
Nostalji gecesi

Nostalji gecesi
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Dubai'den KKTC'ye

Dubai'den KKTC'ye

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX