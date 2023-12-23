Biri FETÖ'cü 2 kişi Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."