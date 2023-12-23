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23 Aralık 2023 Cumartesi 16:48:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 16:48:00

Biri FETÖ'cü 2 kişi Türkiye'ye girmek isterken yakalandı

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan ülkeye zorla gönderilmeye çalışılan biri FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : MSB Hudut Kartallarımız Göçmen yakalama
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