Biri FETÖ'cü 2 kişi Türkiye'ye girmek isterken yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan ülkeye zorla gönderilmeye çalışılan biri FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/iH3BixiBmz
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