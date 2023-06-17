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17 Haziran 2023 Cumartesi 17:18:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 17:18:00

Birçok ülkenin katılımıyla gerçekleşen Anadolu-2023 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı sona erdi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu-2023 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"5-16 Haziran 2023 Gölbaşı/Ankara Anadolu-2023 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı dost ve müttefik Özel Kuvvet Birlikleri arasında dostluk, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Moğolistan, Kuzey Makedonya, Macaristan, Arnavutluk, Gürcistan, Pakistan ve Türkiye Özel Kuvvet unsurlarının fiili olarak; Çekya, Bangladeş, Tunus unsurlarının ise gözlemci olarak katılımı ile Türk Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde icra edildi."

Etiketler : msb Anadolu-2023 Birleşik Özel Kuvvetler Tatbikatı tatbikat
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