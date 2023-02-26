Bir yanda doğum, bir yanda ölüm
Kaynak: AKŞAM GAZETESİ
Depremlerde yerle bir olan illerde afetzedenin yaralarına merhem olan 112 Acil Sağlık ekibi, bölgede yaşadıklarını anlattı: “Sedyenin bir yanında enkazda doğan, bir yanında ölen bebekler vardı.”
Kahramanmaraş depremlerinin ardından yıkım yaşanan 10 il için tüm Türkiye seferber oldu. Yurdun dört bir yanından afet noktalarına giden sağlık çalışanları da aynı arama-kurtarma görevlileri gibi cansiperane çalıştı. İstanbul'a dönen 112 Acil Sağlık ekipleri, tanık oldukları bir birinden acı olayları anlattı.
Hatay Samandağ'da depremin 90'ıncı saatinde 10 günlük Yağız bebek ve annesi enkazdan sağ çıkarılmıştı.
CAN BAĞI HİSSEDİYORSUNUZ
Kahramanmaraş'ta depremde ailesinin evi yıkılan 112 personeli Ayşe Ceren, "İyi olduklarını öğrendim, Hatay'a gittim" dedi. Afet bölgesini gördüklerinde hayatının şokunu yaşayan Ceren, şöyle konuştu: "Bütün evler yıkılmıştı. Bir tane bebek getirdiler, enkazdan çıkmış, morarmış. Maalesef kurtaramadık ama sedyenin diğer tarafında da enkazdan çıkan, doğum yapan bir bayanla karşılaştık. Birine çok üzülürken diğer yandan da bir bebeğin dünyaya gelmesini görmek tarif edilemez bir olay. Enkaz altındakiler ile bir kan, can bağı, yakınlık hissediyorsun. Bir an önce ona elini uzatmak, onu oradan çıkartmak istiyorsun."
ENKAZDAKİ ÇİFTİN TEBESSÜM ETTİREN TARTIŞMASI
Paramedik Kürşat Keskin, en çok unutamadığı anları şöyle anlattı: "Bir karı koca enkaz altında 119'uncu saatte sağ çıktı. İkisinin enkaz altındaki tartışmalarını duyduktan sonraki o suratımızdaki tebessüm unutulmazdı. Bir başka enkazda 5 kardeşten 2'si sağ çıkarıldı, 3'ü yaşamını yitirmişti. İkisinin buluşma anı çok farklıydı.
ANNE-BABASINDAN KALAN TEK HATIRA OYUNCAK AYISIYDI
Hastaların kargo uçaklarıyla transfer ediliş sürecini anlatan Acil Tıp Teknisyeni Selçuk Yılmaz, 7 yaşındaki bir kız çocuğunun enkazda yanında çıkardığı oyuncak ayısını ambulansta unuttuğunu belirterek şöyle konuştu: "Çocuğu getiren ambulansa ulaştık, geri döndürdük. Çünkü o çocuğun elinde başka hiçbir şey kalmamıştı, annesinden babasından tek hatırası belki de sadece o oyuncaktı."
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