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05 Mayıs 2023 Cuma 07:12:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 07:12:00

Bir tır dolusu mutluluk

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı deprem bölgesinde afetin acı izlerini silmek için "Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temalı etkinlikler başlattı. Şanlıurfa'da kent merkezindeki Rabia Meydanı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı deprem bölgesinde afetin acı izlerini silmek için "Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temalı etkinlikler başlattı. Şanlıurfa'da kent merkezindeki Rabia Meydanı'nda düzenlenen şenlikte çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

YAŞAMA ADAPTE ETMEK İÇİN

Depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek için harekete geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Deprem Bölgesi Etkinlik Tırları Projesi" kapsamında Şanlıurfa'da kent merkezindeki Rabia Meydanı'nda etkinlikler düzenledi. "Bir tır dolusu mutluluk şehrine geliyor" temasıyla düzenlenen etkinliklerde, çocuklar palyaçolar eşliğinde doyasıya eğlendi.

YÜZLERİNİ GÜLDÜRME ÇABASI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş, benzer etkinliklerin deprem bölgesi illerinin tamamında gerçekleştirildiğini söyledi. Erbaş, "Oyunlar sonrası hediye takdimlerimiz oldu. Katılım sağlayan ailelerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onların yüzünü bir nebze de olsun güldürebildiysek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ayşe Çelik keyifli vakit geçirdiğini belirterek, özellikle palyaçolara çok güldüğünü dile getirdi.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Efe Murat Erbaş deprem bölgesi
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