Bir şehre ismini veren “Mostar Köprüsü”

Mostar Köprüsü, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1557-1566 yılları arasında Neretva Nehri üzerine inşa edildi. 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 24 metre yüksekliğinde inşa edilen köprü, geleneksel Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Dönemine göre ileri teknolojiyle yapılan köprü, tamamlandıktan sonra Mostar şehrine ismini verdi.