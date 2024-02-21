Bir şehre ismini veren “Mostar Köprüsü”
Mostar Köprüsü, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1557-1566 yılları arasında Neretva Nehri üzerine inşa edildi.
Mostar Köprüsü, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından 1557-1566 yılları arasında Neretva Nehri üzerine inşa edildi. 30 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde ve 24 metre yüksekliğinde inşa edilen köprü, geleneksel Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Dönemine göre ileri teknolojiyle yapılan köprü, tamamlandıktan sonra Mostar şehrine ismini verdi.
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