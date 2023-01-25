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25 Ocak 2023 Çarşamba 23:57:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 23:57:00

Bir şehit haberi her şeyi değiştirdi... Selçuk Bayraktar teröristlerin kripto cihazını çözdü

Kaynak: Haber7

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Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın 16 yıl önce PKK'lı teröristlerin kripto cihazını çözdüğü ortaya çıktı. Bayraktar'ın Mehmetçik'e karşı oluşturduğu şifreli terör cihazının kodlarını günler süren çalışmasının ardından çözerek cihazı imha ettiği belirlendi.

Türkiye'nin gururu İHA/SİHA'ların başarısı sebebiyle Türkiye karşıtlarının hedefi haine gelen Selçuk Bayraktar'ın bilinmeyen bir kahramanlık hikayesi ortaya çıktı.

Haber7'de yer alan haberde, Selçuk Bayraktar'ın, insansız hava araçlarının üretilmeye başladığı ilk yıllarda yaşadığı acı olaydan etkilenerek, terör örgütü PKK'nın uzaktan kumandalı bomba düzeneğinin şifresini kırdığı ifade edildi.

ŞEHİT HABERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Edinilen bilgilere göre, Bayraktar ailesi, ilk İHA'ları üretirken askeri kamuflajlar giyerek aylarca askeri üslerde yatıp kalktı. Komutanların kendi inisiyatifleriyle bu çalışmaları yürüten Bayraktar ailesi, 10 Haziran 2007 tarihinde Şırnak Akçay'daki 6. Motorlu Piyade Tugayı'nda tanıştıkları Yarbay Melih Gülova'nın PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumandalı bir bomba düzeneğiyle şehit edilmesi sonrası derinden sarsıldı.

PKK'NIN 'SERİ' TERÖR AYGITI

Yarbay Gülova'nın şehadetinin derinden sarstığı Bayraktar'ın mühendis ekibinin, bu olay üzerine harekete geçtiği bildirildi. Terör örgütü PKK'nın daha önce etkisiz hale getirilen bir elebaşının adını taşıyan 'Tol Gazi' isimli uzaktan kumandalı bomba düzeneği olay sonrası ele geçirildiği kaydedildi.

Daha önce pek çok saldırıda kullanıldığı belirlenen bu düzeneğin, 10 kilometre uzaktan tetiklenebildiği, şifreli bir cihaz olduğu belirlendi. PKK'lı teröristlerin dış güçlerin yardımıyla seri üretime dahi geçtiği terör cihazı üzerine Baykar mühendislerinin kapsamlı bir inceleme başlattığı öğrenildi.

GECELERCE UYUMADI, TERÖR ŞİFRESİNİ KIRDI

PKK'nın terör saldırılarında son dönemde sıklıkla kullandığı saptanan kripto cihazı didik didik eden Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın, karargahta 2 gün 2 gece 'Tol Gazi' isimli terör aygıtının kodlarını çözdüğü belirlendi.

ENGEL OLDULAR!

Sadece şifreyi kırmakla kalmayan Selçuk Bayraktar'ın bu düzeneği etkisiz hale getiren "şifre kırıcı cihaz" yaptığı ancak Ankara'daki bazı askeri yetkililerin engeliyle karşılaştığı ifade edildi. Söz konusu askerlerin bu gelişmeyi "yetersizliklerinin yüzlerine vurulması" olarak algıladığı ve Selçuk Bayraktar'ın geliştirdiği cihaza karşı direnç gösterdiği öğrenildi.

Engelleri aşma tecrübesi oldukça yüksek olan Selçuk Bayraktar'ın girişimini sürdürdüğü ve kendi imkanlarıyla ürettiği 15 adet şifre kırıcı cihazı maliyetine bir bedelle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiği belirlendi.

Etiketler : bayraktar selçuk bayraktar özdemir bayraktar haluk bayraktar
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