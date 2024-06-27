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27 Haziran 2024 Perşembe 21:20:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 21:20:00

Bir Seçil Erzan vakası da İzmir'de

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İzmir Bornova'da yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.

Aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Başkanı olan bir bankanın şube müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fonda ve altın alarak değerlendirmek üzere aralarında Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 2 iş insanından yaklaşık 200 milyon lira topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmadı, altın da almadı.

Hatice Ö.'nün para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdiği ancak bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş insanlarının şikayeti üzerine Hatice Ö., hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Hatice Ö., gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Etiketler : İzmir Seçil Erzan Karşıyaka Spor Kulübü Hatice Ö
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