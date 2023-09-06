Bir kitap bin umut oldu

Bir kitap bin umut oldu

Galatasaray Lisesi'nde okuyan Bingöllü Yusuf "Bir kitap bin umut olsun" diyerek sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. Gelen binlerce kitapla Bingöl ve Malatya'daki iki okulda kütüphane oluşturuldu, Gaziantep'teki okulun kütüphanesi yenilendi.

OKUT ANADOLU PROJESİ

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 2019'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alarak Galatasaray Lisesi'ne yerleşen 18 yaşındaki Yusuf Bihar Önal, öğrencilere kitap desteğinde bulunabilmek amacıyla okulundaki İnsan Hakları Kulübü ile "Okut Anadolu Projesi"ni başlattı. "Bir kitap bin umut olsun" diyerek sosyal medyada projeyi yayan Önal, verilen destekle binlerce kitap topladı.

BABASI DA DESTEK VERDİ

İş insanlarının ve sosyal bilgiler öğretmeni babası İsmail Hakkı Önal'ın desteğiyle projesini uygulayan Önal, Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki Yatılı Bölge Ortaokulu ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Şehit Seracettin Kılınç İmam Hatip Ortaokulu'na kütüphane kurdu, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fen Lisesi'nin kütüphanesini yeniledi.

Lise son sınıf öğrencisi Yusuf Bihar Önal, "Sosyal medyadan projeyi gören birçok insan bağışlarını bizlerden esirgemedi. Herkesten bir damlayla biz bir göl değil aslında bir deniz oluşturduk, 5 bin kitap topladık" dedi.