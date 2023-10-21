21 Ekim 2023 Cumartesi 17:24:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 17:24:00
Bir İstanbul klasiği: Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Kaynak: AA
ABONE OL
İstanbul'da metrobüs arızası sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandı. Yolcular seferlerin aksaması sebebiyle uzun kuyruklar oluşturdu.
Üsküdar Altunizade Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
- Bir İstanbul klasiği: Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
- İstanbul'da kadınlar Filistin'e destek için toplandı: "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil!"
- "Narkogüç" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı
- Elazığ'da uyuşturucuya geçit yok: Operasyonda 2 gözaltı
- İsrail'den alçak açıklama! Kuzeyi terk etmeyenler "terörist" sayılacak
- Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi: Barışçıl yöntemlerle çözüm mümkün