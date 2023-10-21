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21 Ekim 2023 Cumartesi 17:24:00 - Güncelleme:21 Ekim 2023 Cumartesi 17:24:00

Bir İstanbul klasiği: Metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı

Kaynak: AA

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İstanbul'da metrobüs arızası sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandı. Yolcular seferlerin aksaması sebebiyle uzun kuyruklar oluşturdu.

Üsküdar Altunizade Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.
Etiketler : istanbul metrobüs arıza
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