Dünya, Türkiye'nin dostluğunu unutmuyor!

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28 Şubat 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:28 Şubat 2022 Pazartesi 09:54:00

Bir İrlandalının Zelenski'nin paylaşımına yaptığı Osmanlı yorumu gururlandırdı

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajının altına 'Osmanlı' yorumu yapan İrlandalının paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

Başkan Erdoğan'ın, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için sürdürdüğü diplomatik çabalar ve Türkiye'nin Ukrayna halkıyla dayanışması dünyanın da dikkatini çekiyor. Önceki gün Başkan Erdoğan'la telefon görüşmesi yapan Ukrayna lideri Zelenski, sosyal medyada teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanı arkadaşıma ve Türk halkına güçlü destekleri için teşekkür ederim. Savaş gemilerinin Karadeniz'e geçişinin yasaklanması ve Ukrayna için insani, askeri destek son derece önemli. Ukrayna halkı bunu asla unutmayacak" paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE GÜÇLÜ ÜLKE

Zelenski'nin sosyal medya paylaşımının altındaki yorumlarda Türkiye'nin bölgesel önemine vurgu yapıldı. Sosyal medya kullanıcılarının yaptıkları yorumlar, Türkiye'nin geçmişte zora düşen halklara sağladığı insani desteğin unutulmadığını da ortaya koydu. Birleşik Krallık'tan bir yayıncı olan Adam Brooks ise, Zelenski'nin tweetinin altına "Türkiye, Ukrayna'yı destekleyen çok güçlü bir ülke. Rusya mutlu olmayacak" yorumunu yaptı.

TÜRKLERİ HİÇ UNUTMADIK

İrlandalı bir sosyal medya kullanıcı ise Zelenski'nin twitinin altına yaptığı yorumda Osmanlı Devleti'nin, 1847 yılında İngiliz ablukası nedeniyle İrlanda'da yaşanan kıtlık sırasında gönderdiği insani yardımı hatırlattı. Jacky M Mackay adlı kullanıcı şu yorumu yaptı: "Ktılık sırasında Osmanlı Sultanı Abdülmecid, İrlanda'ya 1000 sterlinlik mali yardımda bulundu. Ayrıca Osmanlı gemileri tahıl ve yiyecek getirdi. Türkiye'nin yardımını hiç unutmadık."

1847'de İngiliz ablukası nedeniyle İrlanda'da kıtlık başlayınca, Osmanlı Padişahı Abdülmecid yardımda bulunmaya karar verdi. Padişah, İrlanda halkı için 5 bin sterlin yardımda bulunmak istedi ancak İngiliz hükümeti Kraliçe Victoria'nın kendi vatandaşlarına ancak 2 bin sterlin yardımda bulunduğu gerekçesiyle geri çevirdi. İngilizler yardımın bin sterline düşürülmesini istedi. Abdülmecid ise bunu reddederek 4 bin sterlin değerinde buğdayı da gemilerle İrlanda'ya gönderdi. Kraliçe Dublin Limanı'na gemilerin yanaşmasına izin vermeyince, Osmanlı gemileri kuzeydeki Drogheda Limanı'ndan yardımı ulaştırdı.

Etiketler : ukrayna türkiye irlanda rusya
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