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06 Mart 2024 Çarşamba 10:17:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 10:17:00

Bir haftada 80 bin yolcu kullandı... Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'na büyük ilgi!

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nı bir haftada 80 bin 446 kişi kullandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 26 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nın bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldığını belirterek, "11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı'nı İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi, her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı." ifadesini kullandı.

AA'da yer verilen habere göre, Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sirkeci-Kazlıçeşme seferlerini 11 yıl aradan sonra yenileyerek geçen hafta tekrar başlattıklarını ve söz konusu hattın İstanbullular tarafından büyük ilgi gördüğünü bildirdi.

Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle açılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ile 8,3 kilometrelik hattın modernize edildiğini hatırlatan Uraloğlu, "Bu hat 140 yıldan fazla bir süre İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet vermişti. Atıl kalan bu hattı, gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak, bambaşka bir yapıda, 8 istasyonlu hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir proje olarak yeniden İstanbul'a kazandırdık." değerlendirmesinde bulundu.

7,3 KİLOMETRE BİSİKLET VE YAYA YOLU

Uraloğlu, proje kapsamında ayrıca, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu yapıldığına da dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"6 bin metrekare kapalı sosyal/kültürel alan, 74 bin metrekare yeşil alan, 22 adet kara yolu ve yaya alt geçidi inşa ederek İstanbul halkına katkı sunduk. Bölgenin çehresini değiştiren sosyal alanları sayesinde daha bir hafta önce açılmasına karşın İstanbullu vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. 11 yıl sonra hizmete alınan Sirkeci-Kazlıçeşme Tren Hattı'nı İstanbullu vatandaşlarımız çok sevdi, her gün 11 bin 500'e yakın vatandaşımız bu hattı kullandı. 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı bir haftada 80 bin 446 kişi tarafından kullanıldı."

Etiketler : sirkeci kazlıçeşme metro
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