Bir habere 'tıkır tıkır' 113 bin TL!

Bir habere 'tıkır tıkır' 113 bin TL!

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin bir haber için Halk TV'ye 113 bin TL para ödediği ortaya çıktı. Ödeme belgesinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "Paralar yandaşa gidiyor, CHP tıkır tıkır soyuyor" dedi.

