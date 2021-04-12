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12 Nisan 2021 Pazartesi 10:27:00 - Güncelleme:12 Nisan 2021 Pazartesi 10:27:00

Bir habere 'tıkır tıkır' 113 bin TL!

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CHP'li belediyeden tek habere 113 bin TL. CHP'li Maltepe Belediyesi'nin Halk TV'de yayınlanacak bir haber için 113 bin TL'lik fatura kestiği ortaya çıktı. İddia Twitter'da, “CHP tıkır tıkır soyuyor” hastagiyle TT oldu.

CHP'li Maltepe Belediyesi'nin bir haber için Halk TV'ye 113 bin TL para ödediği ortaya çıktı. Ödeme belgesinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, "Paralar yandaşa gidiyor, CHP tıkır tıkır soyuyor" dedi.

Etiketler : chp maltepe belediyesi halk tv
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