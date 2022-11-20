TSK'dan Suriye ve Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatı başlattı. Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımı yapıldı.

Paylaşımda, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

MSB, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatının ilk görüntülerini, "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor." ifadeleriyle paylaştı.

Görüntüler "Terör yuvaları tam isabet vuruşlarla yerle bir ediliyor!" ifadeleriyle paylaşıldı.