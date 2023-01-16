Baraj inşaatında 11 yıl önce yaşanan patlamada yakınlarını kaybeden Hacer Yılmaz, etkilendiği bu olay sonrası eğitimlerini tamamlayıp Jandarma Arama Kurtarma Timi'ne katıldı. Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, şimdi timiyle birçok can kurtarıyor.

10 İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Adana'da 2012 yılında bir baraj inşaatında yaşanan patlama neticesinde 10 işçinin hayatını kaybettiği üzücü olayda yakınlarını kaybeden Hacer Yılmaz, etkilendiği bu olay sonrası jandarma olmaya karar verdi. 2 yıl önce Jandarma Genel Komutanlığında göreve başlayan Hacer Yılmaz, Kastamonu'da görevlendirildi.

TİM KOMUTANI OLARAK GÖREV YAPIYOR

Azmi ve hırsıyla eğitimlerini başarıyla tamamlayan Hacer Yılmaz, Astsubay Çavuş olarak Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tim Komutanı oldu. Ilgaz Dağı'nda sıfırın altında 10 derece soğukta kayak yaparken yaralananlara yardım eden Hacer Yılmaz, kaybolan vatandaşların bulunması için de görev yapıyor.

Ekip arkadaşlarıyla sürekli tatbikat yapan Astsubay Çavuş Hacer Yılmaz, zorlu şartlarda aldığı zorlu görevleri yerine getirerek vatandaşlara güven veriyor.

Görevini tutkuyla yapan Hacer Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla birlikte sel, deprem gibi afetlerde de görevini başarıyla sürdürüyor.

Hacer Yılmaz, "Yardıma ihtiyacı olan insanların hayatına dokunabilmek için jandarma arama kurtarma görevini seçtim" dedi.