VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne 8.941,46 puandan başladı
Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden bir polis memuru daha şehit düştü
Naci Görür İstanbul'u uyardı
Pasifik'te gerilim tırmandı!
"Gazze için harekete geçmemiz lazım"
CHP'nin anketçisi muhalefetin hayallerini yıktı!
14 Mart 2024 Perşembe 08:28:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 08:28:00

Bir CHP klasiği... İmamoğlu önce vaat etti, şimdi de hatırlamıyorum dedi

ABONE OL

2019'da seçilerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, söz verdiği ama tutmadığı vaatlerle de gündemde. Ekrem İmamoğlu, son olarak katıldığı bir canlı yayında aralarında "sosyal tesislerde haftada bir çifte ücretsiz düğün" vaadinin de bulunduğu ve reklamını yapıp oy istediği bazı vaatler hakkında "Hatırlamıyorum" diye karşılık verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kirli para trafiği skandalıyla gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandala imza attı.

"EVLİLİK DESTEĞİ" DİYEREK REKLAMLARDA KULLANMIŞTI

İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık verdi.

"O VAADİ HATIRLAMIYORUM" DEDİ

İmamoğlu katıldığı bir TV canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını verdi.

İmamoğlu yine akabinde gelen "15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?" sorusunu da "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım." diye yanıtladı.

"BEN ONLARI ÖNÜME ALMADIM"

İmamoğlu "Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar." ifadelerini de kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada "Verdiği vaatleri unuttu, tutmadı" denilerek tepki çekti.

Etiketler : chp imamoğlu vaat hatırlamıyorum
Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?

Taş Kağıt Makas şimdi de çalıntı olduğu iddiasıyla gündemde... Raın Man'in o sahnesini mi çaldı?
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım

'Sırrını Biliyorum' filmi için vizyona geri sayım
Nişanlandılar

Nişanlandılar
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX