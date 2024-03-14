İmamoğlu önce vaat etti, şimdi de hatırlamıyorum dedi

Bir CHP klasiği... İmamoğlu önce vaat etti, şimdi de hatırlamıyorum dedi

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kirli para trafiği skandalıyla gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yine bir skandala imza attı.

"EVLİLİK DESTEĞİ" DİYEREK REKLAMLARDA KULLANMIŞTI

İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık verdi.

"O VAADİ HATIRLAMIYORUM" DEDİ

İmamoğlu katıldığı bir TV canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını verdi.

İmamoğlu yine akabinde gelen "15 bin sosyal konut üreteceğinizi söylediniz?" sorusunu da "Yanlış hatırlamıyorsam 10 bin olması lazım." diye yanıtladı.

"BEN ONLARI ÖNÜME ALMADIM"

İmamoğlu "Valla hatırlamıyorum, ben onları önüme almadım. Yanlış bir şey söylerim, bu beni bağlar." ifadelerini de kullandı.

İmamoğlu'nun bu sözleri ise sosyal medyada "Verdiği vaatleri unuttu, tutmadı" denilerek tepki çekti.