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28 Haziran 2023 Çarşamba 13:47:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 13:47:00

Bir bayram klasiği: Acemi kasaplar hastanelik oldu

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Kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.

Kırklareli'nde kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu. Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

Her sene olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da birçok acemi kasap kurbanlık hayvan keserken kendini yaraladı. Yaralanan acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu.

Samsun'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

Kayseri'de kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne geldi.

Etiketler : Kayseri Acemi kasaplar Kurban Bayramı
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