Bir başarı daha! AKSUNGUR İHA ile 30 bin feet
Kaynak: IHA
Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), bir ilki daha gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.IHA'da yer verilen habere göre, yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TUSAŞ Motor Sanayii tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan AKSUNGUR, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı. Böylece milli imkanlarla üretilen motorla birlikte AKSUNGUR bir başarıya daha imza attı.
- Bir başarı daha! AKSUNGUR İHA ile 30 bin feet
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