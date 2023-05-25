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25 Mayıs 2023 Perşembe 07:35:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2023 Perşembe 07:35:00

Bir alçak saldırı da Brüksel'de: Terör örgütü PKK yanlıları oy kullanma alanından ayrılan genci yaraladı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tur oylaması için Belçika'nın başkenti Brüksel'de oy kullanan bir genç seçmen, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan genç, yüzünden yaralandı. Bunun üzerine Expo alanının dışındaki caddede, yaralanan gence destek olmak isteyenlerle saldırganlar arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları, gence saldıran grubun terör örgütü PKK lehine slogan attığını aktardı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy kullanılan binadan ayrılan bir genç, terör örgütü PKK yanlıları tarafından sokakta saldırıya uğrayarak yaralandı.

Brüksel'de terör örgütü PKK yanlısı bir grup, oy kullanmanın 22.00 itibarıyla sona ermesinin ardından oy verme merkezinden ayrılan bir gence kesici aletle saldırdı.

Saldırıya uğrayan genç, yüzünden yaralandı. Bunun üzerine Expo alanının dışındaki caddede, yaralanan gence destek olmak isteyenlerle saldırganlar arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları, gence saldıran grubun terör örgütü PKK lehine slogan attığını aktardı.

Sokaktaki bazı araçlar da hasar gördü. Olay yerine gelen çok sayıda polis, gerginliğin artması üzerine karşı karşıya gelen grupları ayırdı.

Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Seçmen ve sandık görevlileri ise sorunsuz tamamlanan oy verme işleminin ardından Expo alanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 4. gününde de Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla hareket eden bir grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçmişti. Demir çubuklar ve sandalyelerle yapılan saldırıda yaralananlar olmuştu.

Etiketler : Brüksel PKK yanlıları oy kullanma alanı
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