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21 Mayıs 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 10:00:00

Bir ahlak skandalı da İYİ Parti'de

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İP'li başkanın ahlak skandalı HTS kaydında! Antalya'da 4 gün önce bacağından vurulan Ahmet Tilki, boşanma aşamasındaki eşinin ailesinden ve eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen İYİ Partili Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ten şüphelendiğini söyledi.

Aldatılan eşe 'sus' saldırısı. Antalya Elmalı Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşiyle yaşadığı iddia edilen yasak aşka dair HTS kayıtları boşanma dosyasına girdi. Yerel Lider Gazete'nin haberine göre Başkan Öztürk ve Sümeyra Tilki'ye ait telefonlardan 3 bin 476 saniye süren 18 ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

HTS kayıtları mahkemeye ulaştıktan sonra ise 17 Mayıs akşamı Ahmet Tilki evinin önünde tüfekli saldırıya uğradı. 9 el ateş açılan Tilki, bacağından yaralandı.

Halil Öztürk (sağda), yasak aşk yaşadığı Sümeyra Tilki (solda) ile makam şoförünün nikahını kendisi kıymıştı.

'AMAÇLARI KATLETMEK'

Saldırganları Başkan Öztürk'ün ya da boşanma aşamasındaki eşinin azmettirdiğini öne süren Ahmet Tilki, "HTS kayıtları ortaya çıkınca bazıları telaşlandı. Sırf beni susturmak ve davamdan vazgeçirmek için böyle bir pusu kurdular. Saldıranlar yakalanmalı. Yoksa her an öldürülebilirim" dedi.

Haberi manşet yapan Antalya yerel gazetesi, vurulan Ahmet Tilki'nin açıklamalarına yer verdi

Akşam

Etiketler : ip yasak aşk ahlak skandalı
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