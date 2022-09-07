BioNTech CEO'su Şahin, İsrail'de 'salgın alanında iş birliğini' görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Şahin, İsrailli yetkililerin daveti üzerine 3 günlük bir ziyaret için bu ülkeye geldi.

Şahin, ziyaret kapsamında İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Tümgeneral Orna Barbivay'ın yanı sıra diğer bazı hükümet ve kurumların yetkilileriyle görüştü.

Açıklamada söz konusu ziyaretin "İsrail devleti ve akademik kurumları ile BioNTech arasında salgınlara hazırlık konusunda potansiyel iş birliğini teşvik etmek ve yenilikçi ilaçlar geliştirmeyi amaçlayan potansiyel araştırma iş birliklerini tartışmak amacıyla gerçekleştirildiği" ifade edildi.

Görüşmelerde "İsrail'de bir araştırma ve üretim tesisi kurulması ihtimalinin de ele alındığı" aktarılırken, ziyaret kapsamında Prof. Şahin'in Weizmann Enstitüsü'nde "mRNA aşıları ve tedavileri" konusunda bir konferans verdiği kaydedildi.

BioNTech ile İsrail arasında iş birliği

Açıklamada, BioNTech Kurucu Ortağı Prof. Şahin ile İsrailli Bakan Barbivay'ın ifadelerine de yer verildi.

BioNTech ile İsrail arasında iş birliği alanlarını değerlendiren Barnibay, şunları kaydetti:

"BioNTech CEO'su ile yapılan toplantı ve Ekonomi Bakanlığındaki Dış Ticaret İdaresi ve İsrail'deki diğer kuruluşlar ile BioNTech ve çeşitli diğer şirketler arasındaki iş birliği, İsrail'deki teknolojilerin potansiyelinin en iyi şekilde hayata geçmesini ve ülke vatandaşlarının yararına araştırma yapılmasını sağlayacaktır."

"Amacımız yeni araştırma iş birlikleri kurmak"

BioNTech CEO'su Şahin de "İsrail'e davet edilmek büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "halk sağlığı girişimleriyle salgın yönetiminde bir rol model haline geldiğini" ve "Kovid-19 aşılarının halk sağlığı üzerindeki etkisinin anlaşılmasına öncülük eden katkılarda bulunduğunu" söyleyen Şahin, şöyle devam etti:

"BioNTech olarak kendimizi küresel halk sağlığına adadık. Uluslararası alanda genişlemeye devam ederken, İsrail devleti ve kurumlarıyla mevcut bilimsel ve klinik iş birliklerimizi güçlendirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz.

Amacımız sadece İsrail'in salgın hazırlığı için teknolojik çözümleri değerlendirmek değil, aynı zamanda bilimi ortaklaşa ilerletmek ve karşılanmamış tıbbi ihtiyacın yüksek olduğu hastalık alanlarında yenilikler geliştirmek için yeni araştırma iş birlikleri kurmaktır."

Açıklamada ayrıca bu ziyaretin gerçekleşmesi için BioNTech'e erişimin İsrail hükümetinin çalışmalarıyla sağlandığı ve İsrail'in Münih'teki Ekonomik Misyonu ve kENUP Vakfı'nın desteğiyle BioNTech ile güçlü ilişkiler kurulduğu ifade edildi.