Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl'ün Genç ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 10.09'da Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleşti.
Deprem, 9 kilometre derinlikte oldu.
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