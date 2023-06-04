Bingöllüler, Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını kutladı
Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Bingöl'de memnuniyetle karşılandı.
Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev alması, memleketi Bingöl'de memnuniyetle karşılandı. AK Parti İl Başkanlığınca Genç Caddesi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, halay çekerek kutlama yaptı.
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