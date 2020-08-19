Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu!
Kaynak: AA
Terörle mücadele gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tüm hızıyla devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika gelen açıklamayla yeni bir operasyonun başlatıldığı açıklandı. Bakanlıkça yapılan açıklamada JÖH, PÖH ve güvenlik korucu timlerimizden oluşan 700 personelin katılımıyla Yıldırım-6 Karacehennem operasyonunun başlatıldığı kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.
Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev yaptığı belirtildi.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 31 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğü ifade edildi.
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- Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu!