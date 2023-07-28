Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Bingöl'de Merkeze bağlı Kıran ve Erdemli köyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangını söndürüldü.
Merkeze bağlı Kıran ve Erdemli köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği üyeleri ve çevredekilerin yardımıyla müdahale ettikleri yangını büyümeden söndürdü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
- Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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