Bingöl'de mutfak tüpünün içerisine yerleştirilmiş 55 kilogramlık EYP imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Aramalarda mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 50 kilogram ağırlığında komutalı el yapımı patlayıcı ile bir mevzi içerisinde zeytin tenekesinin içine yerleştirilmiş basma düzenekli yaklaşık 5 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcılar, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.