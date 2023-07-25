Bingöl'de mutfak tüpünün içerisine yerleştirilmiş 55 kilogramlık EYP imha edildi
Kaynak: AA
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde, mutfak tüpünün içerisine yerleştirilmiş, iki ayrı noktada bulunan 55 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçe kırsalında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Aramalarda mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş yaklaşık 50 kilogram ağırlığında komutalı el yapımı patlayıcı ile bir mevzi içerisinde zeytin tenekesinin içine yerleştirilmiş basma düzenekli yaklaşık 5 kilogram ağırlığında el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Patlayıcılar, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü şekilde imha edildi.
- Bingöl'de mutfak tüpünün içerisine yerleştirilmiş 55 kilogramlık EYP imha edildi
- Suudi Arabistan, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
- Başkan Erdoğan: Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdüreceğiz
- Rusya'dan, Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama: Plan var ancak tarih net değil
- Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 6 yeni üye seçti
- İmamoğlu'nun İstanbul'u umursamazlığı sürüyor: Vatandaş çileden çıktı!