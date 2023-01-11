11 Ocak 2023 Çarşamba 09:04:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 09:04:00
Bingöl'de deprem meydana geldi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 07.25 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 07.25 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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