Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandili Rasathanesi, Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Merkez üssü Yaylıdere ilçesinin Bilekkaya köyü olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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