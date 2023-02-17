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17 Şubat 2023 Cuma 08:29:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 08:29:00

Bingöl'de 5 büyüklüğünde deprem

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Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandili Rasathanesi, Bingöl'ün Yaylıdere ilçesinde saat 03.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Merkez üssü Yaylıdere ilçesinin Bilekkaya köyü olan deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Etiketler : Kandili Rasathanesi Bingöl Yaylıdere ilçesi

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