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07 Nisan 2023 Cuma 11:42:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 11:42:00

Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Bingöl'de saat 11.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl merkez olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Etiketler : afad bingöl deprem

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