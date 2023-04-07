07 Nisan 2023 Cuma 11:42:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 11:42:00
Bingöl'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Bingöl'de saat 11.29'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl merkez olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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