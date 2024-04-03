Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Karlıova ilçesinde saat 20.01'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Karlıova (Bingöl)
Tarih:2024-04-03
Saat:20:01:49 TSİ
Enlem:39.37278 N
Boylam:40.68944 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/oxSpWvpIYU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
- "Kendini devletten üstün gören şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız"
- Buğra Kavuncu İYİ Parti'deki görevinden istifa etti
- Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem
- İtiraz edilmişti! Bir Belediye'de daha oylar yeniden sayılacak
- AK Parti itiraz etmişti: Beykoz'da oylar yeniden sayılacak!
- Kazada yaralanan astsubay şehit oldu