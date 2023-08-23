Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta deprem konutlarını yerinde inceledi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ilçeleri tanımak, vatandaşlarla tanışmak, şehrin kültür, turizm, sanayi ve sosyo ekonomik dinamiklerini yerinde gözlemek amacıyla Karlıova ve Yedisu ilçelerini ziyaret etti. İlk olarak Karlıova ilçesini ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, Halifan Köyü'nde yapımı büyük oranda tamamlanan deprem konutlarında incelemelerde bulundu, konutları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Ardından Karlıova Kaymakamlığına geçen ve burada Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Usta, ilçe Kaymakamı Gilan'dan ilçe hakkında brifing aldı. Karlıova'da köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Usta, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi yaptığını belirterek, "Sizler, sahadaki gözümüz ve kulağımızsınız. Sizlerle birlikte güzel işler yapacağız inşallah" dedi.

Daha sonra Yedisu ilçesine giden Vali Usta, "Yedisu, harika doğası ile ülkemizin görülmeye değer güzelliklerini taşıyor" diyerek coğrafi zenginliğe hayranlığını ifade etti.

Vali Usta, Yedisu Kaymakamı Furkan Başar ve Belediye Başkanı Ömer İsen'den ilçede yürütülen çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.