VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Reisi ile Sisi görüştü: Gündem 'Gazze'
Çin'den teknoloji ihracatı yasağı
Biri FETÖ'cü 2 kişi Türkiye'ye girmek isterken yakalandı
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
İsrail'in Gazze'deki "kültür soykırımında" şu ana kadar 13 ünlü Filistinli yazar ve şair öldürüldü
HSK'dan Güz Kararnamesi hakkında açıklama: Gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir
23 Aralık 2023 Cumartesi 16:12:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 16:12:00

Bingöl-Erzurum yolu kara yoluna kar engeli

Kaynak: IHA

ABONE OL

Bingöl'de çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, Bingöl-Erzurum devlet yolu ulaşıma geçici olarak kapatıldı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl ilçelerinde ve çevresinde yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok yolun ulaşımında aksamalar meydana gelirken, ilgili birimler sürücüleri dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum devlet yolunun 0-14 kilometreleri arası saat 15.00 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.

Kar yağışının ardından dün geceden beri yoğun bir mesai harcayan Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri, Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş yollarında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Etiketler : bingöl hava durumu kar yağışı Bingöl yol kapanması Erzurum
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici

Sadece oyuncu değil iyi bir izleyici
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX