Bingöl-Erzurum yolu kara yoluna kar engeli

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Bingöl ilçelerinde ve çevresinde yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle birçok yolun ulaşımında aksamalar meydana gelirken, ilgili birimler sürücüleri dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum devlet yolunun 0-14 kilometreleri arası saat 15.00 itibari ile araç trafiğine kapatıldı.

Kar yağışının ardından dün geceden beri yoğun bir mesai harcayan Karayolları 84'üncü Şube Şefliği ekipleri, Bingöl-Elazığ, Bingöl-Erzurum ve Bingöl-Muş yollarında çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.