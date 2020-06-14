Bingöl depremi sonrası flaş açıklama: 'Çok sayıda artçı...'

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, bölgede artçı beklendiğini ve takip edileceğini söyledi. '4'ü geçen her depremden sonra bir süre sonra sokakta olmakta fayda var' diyen Ersoy vatandaşlara tavsiyelerde bulundu ve 'Dışarıda olmakta hep fayda görürüm. Mutlaka birinin tehlikeli olmadığının onaylaması gerekiyor' dedi.



Prof. Haluk Eyidoğan da yaptığı açıklamada, 'Kırsal kesim ve köylerde yıkıcı olabilir. Bunun arkasında artçı şoklar gelebilir. 5.0, 5.5 gibi. Hasarlı binalara girmesinler. O bölge hakkaten çok stabil değil. Faylar var. Çok sayıda artçı depremler yaratabilir' dedi.