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10 Temmuz 2020 Cuma 08:41:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 08:48:00

Binali Yıldırım'ın eşini çirkin sözlerle hedef almıştı: İYİ Partili Levent Özeren gözaltına alındı

Kaynak: AA-DHA

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Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli sözleri sosyal medya hesabından paylaşan ve büyük tepki çeken İYİ Partili Levent Özeren Bursa'da gözaltına alındı.

Levent Özeren, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Özeren hakkında paylaşımlarıyla ilgili olarak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” ile “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özeren'i Osmangazi ilçesinde gözaltına aldı.

Özeren, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildi.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

SEMİHA YILDIRIM'A YÖNELİK HAKARETE TEPKİLER

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret edilmesini kınadı.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret edilmesine tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla, konuya olan tepkilerini dile getirdi.

'AHLAKSIZLIĞA KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Oktay, Twitter hesabından yaptığı, "TBMM'nin 28'inci Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın değerli eşleri Semiha Yıldırım Hanımefendiye karşı kullanılan terbiye dışı ifadeleri şiddetle kınıyorum. İnsan onurunu ve aileyi hedef alan bu ahlaksızlığa ve benzerlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" paylaşımı ile tepki gösterirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kıymetli Semiha Yıldırım hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı esefle kınıyorum. Sarfedilen seviyesiz sözler, kadınlara olan bakış açılarını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

'ÇİRKİNLİKLER, YAPANLARIN ETİKETİ OLUYOR'

Ticaret Bakanı Ruhar Pekcan da konuyla alakalı, "Maalesef gün geçmiyor ki kadınlarımıza yönelik yeni bir hadsizlik görmeyelim. Bugün de Semiha Yıldırım hanımefendiye yönelik yakışıksız, hadsiz söyleme şahit olduk. Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapan seçilmiş bir kişiye bu sözler hiç yakışmadı. Şiddetle kınıyorum" açıklamasında bulunurken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şu paylaşımı yaptı:

"Seviyesizlik zincirine bir çirkinlik daha eklendi. Sayın Semiha Yıldırım'a dönük ahlaksız ifadeleri kınıyoruz. Bu çirkinlikler, yapanların etiketi oluyor sadece."

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