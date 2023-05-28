Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na videolu gönderme: Yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu için sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" ifadelerini kullandı.
Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı 'nokta' ifadesine gönderme yaparak, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" dedi.
- Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı Avrupa basınında geniş yer buldu
- "Türk Milleti Türk çağını açtı"
- Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı İtalya'da coşkuyla kutlandı
- Başkan Erdoğan'dan seçim mesajı: Başlasın Türkiye Yüzyılı
- Fox TV'de kışkırtıcı çağrı: Çiğdem Toker milli iradeyi hedef aldı
- Bakan Akar: Asil Milletimiz istikrardan yana oldu