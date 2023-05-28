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28 Mayıs 2023 Pazar 21:26:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 21:26:00

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na videolu gönderme: Yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi

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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu için sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı 'nokta' ifadesine gönderme yaparak, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" dedi.

Etiketler : binali yıldırım kemal kılıçdaroğlu gönderme
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