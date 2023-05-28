Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na videolu gönderme: Yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi

Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na videolu gönderme: Yüze vurur ifadesi, yine kazandık bir tanesi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, seçim sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde kullandığı 'nokta' ifadesine gönderme yaparak, "Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi nokta" dedi.