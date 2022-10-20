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20 Ekim 2022 Perşembe 23:08:00 - Güncelleme:20 Ekim 2022 Perşembe 23:08:00

Binali Yıldırım'a geçmiş olsun mesajları

Kaynak: TRT Haber

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu aracın Azerbaycan'da yaptığı kaza sonrası Yıldırım ve Ayrım için geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ'da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, trafik kazası geçirdi.

Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içinde bulunduğu araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yaptı.

Sağlık durumları iyi olan Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım, kontrol amacıyla sağlık ekipleri eşliğinde helikopterle Bakü'de bir hastaneye götürüldü.

Sağlık Bakanı v, Binali Yıldırım'ın kazayı hafif atlattığını Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan programına eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekilimiz sayın Binali Yıldırım'a, koruma müdürüne ve İstanbul Milletvekilimiz sayın Şamil Ayrım'a, geçirdikleri trafik kazası dolayısıyla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

''Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum''

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'ta Yıldırım ve Ayrım için taziye mesajı yayımladı:

''Azerbaycan ziyareti esnasında, TBMM eski başkanlarından Binali Yıldırım ile AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın kaza geçirdiğini üzüntüyle öğrendim. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kazada yaralanan bütün arkadaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan acil şifalar niyaz ediyorum.''

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yıldırım ve Ayrım'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı:

''Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Sn. Binali Yıldırım ve milletvekili Şamil Ayrım'a geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sağlık durumlarının iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını memnuniyetle öğrendim. Kendilerine acil şifalar diliyorum.''

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da kaza sonrası Yıldırım ve Ayrım için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Etiketler : Sağlık durum Binali Yıldırım AK Parti
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