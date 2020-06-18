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18 Haziran 2020 Perşembe 18:22:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 19:09:00

Binali Yıldırım: TBMM Başkan adayı değilim, yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim

Kaynak: AA

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Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Meclis Başkanlığı'na aday değilim. Yarışacak arkadaşlara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, TBMM iktidar kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Meclis, TBMM Başkanlığı için seçimi sürecine girdi. Kimin olacağı merak konusu." ifadesi üzerine Yıldırım, kulislerin hareketlendiğini, kendisi hakkında "Aday olacak, adaylığını açıklayacak." söylentileri çıktığını anımsattı.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını açıkladı.

Aday gösterilmesi halinde nasıl hareket edeceği sorusuna Yıldırım, "Aday olmayınca aday gösterilmez herhalde." karşılığını verdi.

Meclis'in günü geldiğinde başkanını seçeceğini dile getiren Yıldırım, "Uygun görülen adayın da grubumuz olarak sonuna kadar yanında olacağız, destek olacağız. Kendim aday değilim." dedi.

Binali Yıldırım, birkaç gündür gıyabında, "Aday. Çok istiyor. Geliyor, gidiyor." değerlendirmeleri yapıldığını yineleyerek "Niyetimi örtülü şekilde ortaya koymam. Artık takvim de yaklaştı, piyasa hareketlendi. Bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Yarışacak arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti'de hiçbir zaman makam, mevki peşinde olmadığını, makamlardan güç almadığını, makamları güçlendirmenin temel ilkesi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bundan böyle de ülkemizin, milletimizin geleceği için, iktidarımızın başarısı için, Cumhurbaşkanı'mız ve kabinesi için var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.

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