İşte Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamanın detayları:

14 Mayıs'ta Kahramanmaraş, 30 büyükşehir içinde 1 numara oldu. Milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan dediniz.

"Depremde yardım ettik zehir zıkkım olsun" dediler. Bunlar zavallıdır, bunlar insanlıktan nasibini almamıştır. 28 Mayıs'ta, bu densizlere hak ettikleri cevabı sandıkta verelim.

Bunların yalanları, dolanları hiç bitmiyor. 14 Mayıs'tan önce terör ile FETÖ ile iş tutan Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'tan sonra "ben sizden daha milliyetçiyim" demeye başladı. Bunları Kahramanmaraş yemez.

20 yıl boyunca, dağ gibi sorunları, dağ gibi eserlere dönüştüren, yolları bölen hayatları birleştiren bir lider ve onun arkadaşları olarak diyoruz ki, "yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz."

Türkiye'nin bölgesinde küresel bir güç haline gelmesinden rahatsız olanlar vardır. O rahatsız olanları, 28 Mayıs'ta bir kez daha rahatsız edelim mi?

Büyük devlet olmak milletinin derdiyle dertlenmekten olur. 6 Şubat depreminde başka bir ülke olsaydı bu depremin altında kalırdı ama bu ülkenin sevdalı insanı var, bu ülkenin adam gibi adamı, Recep Tayyip Erdoğan'ı var.

Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz.

Kahramanmaraş, ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bozmak için, Türkiye Yüzyılı'na kapıyı aralamak için, 28 Mayıs'ta en güçlü sesi vermeye hazır mısın? Rekora gitmeye var mısınız?

Ayrıntılar geliyor..

