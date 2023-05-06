Binali Yıldırım: Daha seçim yok cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtıyor

Yıldırım, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin otelinde düzenlenen Burdur İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 2002'de çok bilinen bir parti olmadıklarını, "tek başına, iş başına" diyerek meydanlara indiklerini, milletin kendilerine inandığını, yüzde 35 oyla tek başlarına iktidar olduklarını anımsattı.

Bütün yatırımların arkasında güven ve istikrar ile güçlü iktidar olduğuna işaret eden Yıldırım, 8 gün sonra Türkiye'nin yeni bir seçime gittiğini anımsatarak, seçimlerin ülke, millet ve iş dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

Binali Yıldırım, 10 Mart'tan itibaren aktif olarak sahada olduklarına değinerek, 6 Şubat'ta çok büyük bir felaket yaşadıklarını, depremin asrın felaketi olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Cumhurbaşkanının ve bakanların, geceyi gündüze katarak depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım, "650 bin konutun 319 bini bir yıl içinde teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Yıldırım, ülkenin kalkınmasının, büyümesinin, özellikle savunma sanayisinde yerlileştirme ve millileştirme konusunda atılan adımların, gelişmiş emperyalist ülkelerin canını sıktığına dikkati çekerek, "İşin özü budur. Türkiye ve 14 Mayıs seçimleri niye hedef? Bizden çok Amerika, Avrupa ilgileniyor. Bir İngilizce mecmuanın, seçimler ve Cumhurbaşkanımız hakkında yayımladığı makalelere bakın. Seçim, bizim seçim olmaktan çıktı." diye konuştu.

"DAHA SEÇİM YOK, KAZANAN YOK, CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIKLARI DAĞITIYOR"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, bu seçimin normal seçim olmaktan çıktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aslında ilk başta belli olan adayı sonunda açıkladılar. İki tane de belediye başkanını yanına monte ettiler ve cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler. Türkiye bir hukuk devleti, size bir görev vermiş İstanbullular, Ankaralılar. Daha o görev bitmeden yeni bir görevin sözü veriliyor. Şu anda şehirlerine uğradıkları yok. Biz sistem değişikliğini yaparken, Sayın Kılıçdaroğlu, bize acımasızca saldırıyordu. 'Niye bir tane cumhurbaşkanı yardımcısı koymuyorsunuz da birden fazla koyuyorsunuz? Yandaşlarınıza arpalık mı hazırlıyorsunuz? Onlara makam, makam arabası mı vereceksiniz? Devletin israfını daha da mı artıracaksınız' diye bizi acımasızca eleştirdi. Daha seçim yok, kazanan yok, cumhurbaşkanı yardımcılıkları dağıtıyor. İyi ki fazla yapmışız, bunların işine yaradı, ama Tayyip Erdoğan bir tane yardımcıyla 5 seneyi tamamladı. Bu birinci çelişki."

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, önceleri partili cumhurbaşkanını kabul etmediğini belirten Yıldırım, "'Ben ona Cumhurbaşkanı demem' diyordu. Geçenlerde açıklamasını her halde takip ettiniz. 'Ben seçileceğim, partimin genel başkanlığını da bırakmayacağım. En azından sistemi değiştirinceye kadar'. Bu da çok yaman bir çelişki. Tamamen ilk söylediğinin zıddını söylemiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİ"

Yıldırım, ülkenin güvene, istikrara ve tecrübeye ihtiyacının olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemal Bey, adaylığını açıkladı, aynı anda dağdan PKK, Suriye'den PYD, YPG, SDG, Amerika'dan, Avrupa'dan FETÖ, Kemal Bey'e destek açıklaması yaptı. Bölücü terör örgütü, işi daha da ileriye götürdü. 'Yerel özerklik, eyalet gelecek. Tepemizden İHA'lar, SİHA'lar, akıllı mühimmatlar yok olacak. Tayyip Erdoğan gidecek, hapishanelerin kapıları kırılacak. Apo başta olmak üzere bütün tutsaklar salıverilecek' vesaire... Kemal Bey de söylüyor, 'Filanı çıkaracağım, bütün FETÖ'den atılanları tekrar işe alacağım'. Kardeşim bak, bir yanda 40 bin şehidimiz var. Ülkenin birliği, kardeşliği için bedel ödemişiz. Diğer yandan 15 Temmuz'u yaşamışız, 251 şehidimiz var. Siz, kimin adına bu sözleri veriyorsunuz? Türkiye bir hukuk devleti. Bir yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a 'tek adam' diyeceksiniz, bir yandan da 'Nerede hukuk? Gelince şunu çıkaracağım, bunu yapacağım, edeceğim'. Önce hukuk devletine, adalete kendiniz inanmanız lazım. Biz, FETÖ'cülerin, bölücülerin ve onların arkasındaki sahiplerinin desteklediği adayı desteklemiyoruz. Biz, yerli ve milli TOGG otomobilini yapan, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, akıllı mühimmatını yapan, milli muharip uçağı, 'F-35'ler verilmedi' diye tezgaha koyan, adam gibi adam, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekliyoruz. Burdurlu hemşehrilerimizin de ülkemizin karşı karşıya kaldığı bu büyük oyuna karşı çok daha duyarlı olacağına yürekten inanıyorum."